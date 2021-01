FC Groningen heeft in eigen huis geen kind aan ADO Den Haag

sport

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft dinsdagavond zonder al te veel moeite met 3-0 gewonnen van ADO Den Haag. Ondanks dat de Trots van het Noorden vele namen miste, won het overtuigend van een zeer zwak ADO door treffers van Strand Larsen, Da Cruz en Lundqvist.

De ploeg van Danny Buijs moest beginnen zonder normaliter basisspelers: Mike te Wierik, Matusiwa en El Messaoudi. Dit maakte onder andere ruimte voor Ramon Pascal Lundqvist die na achttien minuten werkelijk schitterend scoorde. De middenvelder krulde een vrije trap prachtig binnen vanuit een zeer lastige hoek. Vlak voor rust verdubbelde Jurgen Strand Larsen de marge met een kopbal en scoorde zo alweer zijn achtste treffer van het seizoen.

Na rust kreeg de Trots van het Noorden kansen genoeg om de wedstrijd in het slot te gooien. Na twee eerder gemiste pogingen was het de derde keer scheepsrecht voor Alessio Da Cruz die in de 68e minuut zijn eerste doelpunt in dienst van FC Groningen binnen punterde: 3-0. Dat bleef de stand na negentig minuten voetbal en dus kan de club in groen-wit drie punten bijschrijven.

Door de overwinning behoudt FC Groningen haar zesde positie in de Eredivisie. Aanstaande zaterdag treffen de Groninger manschappen Heracles in Almelo. Er wordt dan afgetrapt om half vijf.