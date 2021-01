“FC Groningen aast op Radinio Balker van Almere City”

sport

Foto André Kuik

FC Groningen heeft grote belangstelling voor de 22-jarige verdediger Radinio Balker van Almere City. Dat meldt RTV Noord.

Balker kan na dit seizoen transfervrij vertrekken bij de nummer twee van de Eerste Divisie. FC Groningen zou al langer interesse hebben in de uit Amsterdam afkomstige verdediger. Hij is op meerdere posities in de defensie inzetbaar, onder meer als rechtsback en centrale verdediger.

Volgens RTV Noord bevestigt Teun Jacobs, technisch manager van Almere City, dat FC Groningen zich voor Balker heeft gemeld. Dat geldt ook voor diens zaakwaarnemer, Die verwacht dat er de komende dagen meer duidelijkheid komt over de toekomst van Balker. Almere City wil het seizoen graag met hem afmaken, omdat de club in de race is voor promotie naar de Eredivisie. FC Groningen wil nog niet reageren.