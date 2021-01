FC Groningen aast op Noors jeugdinternational Tounekti

sport

Foto: Bodø/Glimt

Hoewel de huidige werkgever van Sebastian Tounekti al twee biedingen van FC Groningen heeft afgewezen, willen zowel de jonge Noorse aanvaller als de Groningse club graag een contract sluiten. Dat meldt Voetbal International vrijdagmiddag.

Volgens het voetbalmagazine bedraagt het laatste afgewezen bod van FC Groningen een half miljoen euro. Hoewel de Noorse club Bodø/Glimt nog geen akkoord heeft gegeven, laat de zaakwaarnemer van Tounekti weten dat zijn klant graag naar Groningen wil, omdat hij zich net als Jørgen Strand Larsen goed wil ontwikkelen.

Tounekti maakte afgelopen seizoen zijn debuut bij de Noorse club en pakte meteen de landstitel in het Scandinavische land. Ook is Tounekti actief in het Noorse elftal onder-19.