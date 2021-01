‘Fase rood’ bij ZINN-locaties door corona; bezoekregeling verscherpt

nieuws

Foto: ZINN

Zorgorganisatie ZINN verscherpt per maandagochtend de bezoekregeling in alle locaties naar ‘fase rood’. Dat betekent onder andere dat bewoners, tenminste tot en met 19 januari 2021, slechts één vast bezoeker mogen ontvangen.

Ook mogen bewoners alleen bezoek krijgen tijdens vaste ‘bezoekblokken’, zijn welzijnsactiviteiten geschrapt en mogen de bewoners niet buiten hun woonlocatie op bezoek bij familie.

Besmettingen in meerdere locaties; drie sterfgevallen in Hoogezand

In De Burcht in Hoogezand zijn meerdere bewoners positief getest. Drie bewoners overleden in de afgelopen dagen aan het coronavirus. Ook in De Brink (Groningen), Bach (Haren) en Brahms (Haren) is een aantal bewoners positief getest.

In alle ZINN locaties, waar op dit moment een uitbraak is, zijn afdelingen en woongroepen gesloten voor bezoekers. Een aantal huizen is zelfs helemaal dicht.

Situatie is zeer ernstig

Volgens Carry de Niet, bestuurslid van ZINN, is het in de periode van Kerst tot en met afgelopen zondag erg onrustig geweest binnen ZINN. De Niet omschrijft de algehele situatie als ‘zeer ernstig’.

“We zien dat het virus snel om zich heen grijpt”, aldus De Niet. “Om onze woon- en werkomgeving nu zo veilig mogelijk te houden, verscherpen we per direct onze bezoekregeling in alle overige ZINN locaties naar fase rood.”