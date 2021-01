Explosieve verkoopstijging bij Warenhuis Groningen in december

nieuws

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

Online winkelen ondervindt sinds de lockdown een explosieve groei en ook Warenhuis Groningen rijdt mee op deze storm. In december was er, volgens de Groningen City Club, een grote piek in het aantal verkopen.

De mogelijkheid om snel en lokaal de nodige cadeaus en etenswaren in huis te halen, leidde uiteindelijk tot rond de 2.500 bestellingen in december.

Inmiddels doen ruim tweehonderd zaken met bijna 40.000 artikelen, met name uit het centrum van Groningen, mee op het door het Groningse Zupr ontwikkelde platform.