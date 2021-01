Experts tasten in het duister over besmettingenbron op corona-verpleegafdeling UMCG

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Volgens het UMCG zijn nu zo’n twintig medewerkers op corona-verpleegafdeling A2 besmet geraakt met het virus. Dat maakte het ziekenhuis vrijdagmiddag bekend. De afdelingen medische microbiologie en infectiepreventie tasten nog steeds in het duister over de oorzaak van de infecties.

Het is nog steeds niet rustig op A2, maar de controle lijkt terug, vertelt regieverpleegkundige Barbara Kuizenga. Vanaf 1 januari zijn er geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Om de zorg op de afdeling draaiende te houden, kwam er uit het hele UMCG hulp van andere afdelingen. Maar dat was niet altijd makkelijk. Kuizenga: “Het is wel even heel moeilijk geweest. We kregen heel veel nieuwe mensen tegelijk en hadden nauwelijks tijd om ze in te werken. We stonden echt even in de overlevingsstand.”

Virologen en microbiologen staan voor een raadsel

Volgens Dagmar Luiken, hoofdverpleegkundige op afdeling A2, staan de afdelingen medische microbiologie en infectiepreventie nog altijd voor een raadsel als het gaan om de oorzaak van de besmettingen. Maar Luiken weet zeker dat het niet aan de manier ligt waarop haar collega’s hebben gewerkt op de corona-verpleegafdeling: “De zieke collega’s voelen zich extra naar, omdat mensen zouden kunnen denken dat ze niet veilig hebben gewerkt, of zich niet aan de regels hebben gehouden.”

“Maar echt, we doen het hier allemaal goed”, vervolgt Luiken. “Iedereen heeft zich enorm ingezet om er voor de patiënten te zijn. Samen is het gelukt. Die saamhorigheid, dat gevoel van ‘we lossen het samen op’, dat is een groot goed.”