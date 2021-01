ESNS weer begonnen: “Er keken meer mensen dan in de zaal hadden gekund”

Eurosonic Noorderslag is woensdag weer begonnen. Dit jaar natuurlijk anders dan normaal, want het hele festival is online. De organisatie is tot nu toe erg tevreden.

“Het ging heel goed,” zegt Corné Bos van ESNS. “We spraken de host, de NPO, die waren heel tevreden. Er keken denk ik meer mensen dan er normaal in de zalen zouden kunnen. Want ja, we zijn nu oneindig groot.” Op de website zijn verschillende streams tegelijk te bekijken. “Het is eigenlijk net alsof je in de stad bent, alleen hoef je niet in de rij. We hebben gezorgd om het zo comfortabel mogelijk te maken om het festival te bekijken. En het is allemaal gratis!”

De Groningse band The Vices nam donderdag hun optreden op in het Grand Theatre. Voor hen was het heel anders om niet voor publiek te spelen. “Het is eigenlijk niet echt een optreden,” vertelt zanger en gitarist Floris van Luijtelaar. “Het is een sessie die je opneemt, eigenlijk. Het is hartstikke leuk, maar het is wel heel anders. Je geeft veel energie tijdens een optreden, en publiek geeft dat terug. Dat wordt een wisselwerking waardoor een optreden ontwikkelt. Die interactie met mensen is zo leuk aan een optreden, maar dat heb je nu niet. Maar dit zijn wel de mensen waar je het liefst mee bent, mijn drie beste vrienden, dus dat maakt het wel heel erg leuk.” Hij merkt wel dat hij nu anders speelt. “De focus wordt verlegd. Voor mijn gevoel is het nu veel belangrijker of alles goed gespeeld wordt, omdat het wordt opgenomen.”

Eurosonic Noorderslag duurt nog tot en met zaterdag. Dan is ook het optreden van The Vices te bekijken.