ESNS: “Online editie heeft verwachtingen overtroffen”

Foto: Niels Knelis

De online editie van Eurosonic Nooderslag heeft alle verwachtingen overtroffen. Dat laat de organisatie van het festival zondag weten.

Door de coronacrisis vond de 35ste editie digitaal plaats. “Ondanks dat de acts, publiek en muziekprofessionals elkaar niet live konden ontmoeten, is het toch gelukt om de festivalervaring zo dicht mogelijk te benaderen met dagelijkse livestreams en konden professionals netwerken en elkaar ontmoeten in een virtuele omgeving”, laat de organisatie weten. “Daarmee bracht de online variant juist veel nieuwe mogelijkheden tot netwerken en was er voor de artiesten een vele malen groter bereik via de online kanalen van ESNS en de vele mediapartners dan bij de live editie. Hiermee bleef de missie ook gewaarborgd; het promoten en circuleren van nieuwe Nederlandse en Europese muziek.”

Showcasefestival

Eén van de hoogtepunten was het ESNS showcasefestival dat in samenwerking met radiozender NPO 3FM werd opgebouwd. Op het podium werden exclusieve live-sets van 189 acts uit 36 Europese landen gepresenteerd. Het programma werd dagelijks uitgezonden via vier kanalen. Volgens de organisatie werd er massaal naar gekeken. Alle optredens zijn terug te bekijken via deze website.

Prijzen

Tijdens het evenement werden er verschillende prijzen uitgereikt. De band Inhaler uit Dublin, Julia Bardo uit Italië, Lous and the Yakuza uit België, Melenas uit Spanje, Rimon uit Nederland, Sassy 009 uit Noorwegen, Vildá uit Finland en Alyona Alyona uit de Verenigde Staten werden de winnaars van de Music Move Europe Talent Awards. Het televisieprogramma Beste Zangers werd de winnaar van de Pop Media Prijs 2020. Zangeres S10 kreeg de Pop Stipendium van het Prins Benhard Cultuurfonds ter waarde van 10.000 euro toegekend. De Popprijs werd dit jaar niet uitgereikt.

