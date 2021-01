Enkeling waagt zich toch aan nieuwjaarsduik in Paterswoldsemeer

nieuws

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)

Verschillende mensen gingen vrijdagmiddag, individueel en in duo’s, toch even het Paterswoldsemeer in voor een nieuwjaarsduik.

Er werden dit jaar, in verband met het coronavirus, geen evenementen georganiseerd voor nieuwjaarsduikers. Het koude water, op deze nieuwjaarsdag zo’n 4,3 graden, was voor een kleine groep mensen niet te weerstaan.

De Reddingsbrigade adviseerde eerder deze week om geen nieuwjaarsduik te ondernemen, omdat het koude water kan zorgen voor onderkoelingsverschijnselen. Dit jaar is er minder of geen toezicht bij de nieuwsjaarsduiken.