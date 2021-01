Eis van 18 maanden cel voor poging tot doodslag bij Ebbingebrug

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 18 maanden geëist, waarvan 8 voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Groningen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat meldt RTV Noord maandagavond.

Het incident gebeurde vorig jaar zomer. Op 17 juli mishandelde de verdachte een man nabij het benzinestation bij de Ebbingebrug. Het slachtoffer had op die plek een jas gevonden. De verdachte kwam even later aanrijden op een scooter en claimde dat het slachtoffer zijn jas had gestolen. Daarop zou hij het slachtoffer een aantal keren met zijn vuist geslagen hebben en ook zou hij tegen het hoofd van de man geschopt hebben. Het slachtoffer lag toen al op de grond.

Het slachtoffer hield aan de afranseling botbreuken over. De rechter doet binnen enkele weken uitspraak in de zaak.