Einde seizoen handballers V&S en Circeltijgers

sport

De handballers van V&S en Cirkeltijgers uit Groningen komen dit seizoen niet meer in competitieverband uit.

Door de verlenging van de lockdown vanwege het coronavirus denkt de handbalbond de competities niet meer af te kunnen maken en heeft die geschrapt. Geen enkele club promoveert of degradeert daardoor. Wel is de mogelijkheid om promotie of degradatie aan te vragen. Maar de kans dat dit gehonoreerd kan worden is uiterst klein.

De handbalbond wil wel een alternatieve competitie organiseren, maar dat is op z’n vroegst medio april.