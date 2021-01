Eerste studenten getest bij sneltestlocatie Zernike Campus 

De eerste studenten werden maandagochtend getest op het coronavirus in de nieuwe sneltestlocatie op de Zernike Campus. De Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool willen zo kijken of fysiek onderwijs op lange termijn mogelijk is.

Tijdens deze pilot worden studenten voor hun tentamen getest. Binnen vier uur krijgen ze de uitslag. Als deze negatief is mogen ze naar binnen.

Tests niet verplicht

De test is niet verplicht, dus ook studenten die niet getest zijn mogen gewoon de tentamenhal in. Daardoor twijfelen studenten nog wel aan het nut van de tests. “Niet iedereen doet het, ik denk dat het alleen helpt als iedereen het doet,” zegt Benthe. “Nu vind ik het niet erg, maar ik heb twee keer in de week les. Ik zie het niet zitten om daar elke keer een test voor te doen.”

Ook Leonie voelt zich nu niet veiliger tijdens het tentamen. “PCR-testen zijn nog steeds betrouwbaarder. Dus dit werkt wel, maar het is nog niet helemaal betrouwbaar. Ergens is het dus nog steeds een risico dat we nemen om wel met z’n allen in die tentamenzaal te zitten. Maar ik denk dat het wel een stukje bijdraagt om alsnog deze test te gaan doen.”

Bestuurders blij met pilot

De pilot werd opgezet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De tests worden afgenomen door studenten van het Noorderpoort en ook de GGD en het UMCG zijn bij het project betrokken. Maandag werden ongeveer 20 studenten getest.

De bestuurders van de RUG en de Hanze mochten afgelopen vrijdag de sneltest-locatie openen. “Wij willen natuurlijk echt graag dat het onderwijs meer toegankelijk wordt,” zegt Wijmenga. “Daar is de pilot ook voor bedoeld, om te kijken of meer studenten veilig het onderwijs in kunnen. We merken dat zeker de eerstejaars studenten moeite hebben omdat ze de stad en hun medestudenten niet kennen. Daarom is dat belangrijk.” Smeets is het daarmee eens. “Het is heel mooi dat we hier in Groningen mogen starten. We hebben 70.000 studenten, de RUG en de Hanze alleen al, dus dat is ontzettend mooi.”