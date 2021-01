Eerste sneltests afgenomen bij RUG- en Hanzebestuurders op Zernike Campus

Studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen kunnen zich vanaf maandag laten testen op het coronavirus in de sneltestlocatie in de Aletta Jacobshal op de Zernike Campus.

Bestuurders Cisca Wijmenga van de RUG en Petra Smeets van de Hanze werden vrijdag als eerste getest.

Voorafgaand aan een fysiek tentamen kunnen de studenten vanaf maandag een sneltest laten afnemen, waarvan ze na maximaal drie uur de uitslag ontvangen. De sneltestlocatie wordt voorlopig alleen gebruikt voor studenten die een fysiek tentamen hebben op de Zernike Campus. De test is niet verplicht.

Studenten van Noorderpoort, die worden opgeleid als doktersassistenten en administratief dienstverleners bemensen het pilot-project. Tijdens de pilot, opgezet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs, is er slechts beperkte capaciteit beschikbaar.

De sneltest-pilot wordt gebruikt om te onderzoeken hoe er op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk is, zolang het coronavirus nog heerst. Groningen is de eerste stad waar de pilot van start gaat. Binnenkort gaat er ook een sneltest-locatie open in Amsterdam en in Delft. Wijmenga en Smeets zijn erg blij zijn erg blij dat de sneltestlocatie geopend wordt. “Wij willen natuurlijk echt graag dat het onderwijs meer toegankelijk wordt,” zegt Wijmenga. “Daar is de pilot ook voor bedoeld, om te kijken of meer studenten veilig het onderwijs in kunnen. We merken dat zeker de eerstejaars studenten moeite hebben omdat ze de stad en hun medestudenten niet kennen. Daarom is dat belangrijk.” Smeets is het daarmee eens. “Het is heel mooi dat we hier in Groningen mogen starten. We hebben 70.000 studenten, de RUG en de Hanze alleen al, dus dat is ontzettend mooi.”