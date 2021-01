Eerste sneeuwvlokjes vallen in Groningen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

In Groningen is het rond het avonduur begonnen met sneeuwen. Het gaat vooralsnog om lichte sneeuwval.

Het KNMI heeft voor de provincie Groningen ‘code geel’ afgekondigd. Lokaal kan zich de komende uren een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter gaan vormen. Automobilisten moeten rekening houden met gladheid en mogelijk slecht zicht tijdens de sneeuwbuien. De gemeente Groningen en Rijkswaterstaat zijn met diverse strooiwagens de weg opgegaan. De sneeuwbuien verlaten rond middernacht het oosten van het land.

De verwachting is dat de sneeuw in de loop van zondag gaat verdwijnen. In de nacht naar zondag en zondagochtend is er in de oostelijke helft nog ijzel mogelijk die later over gaat in regen.