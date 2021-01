Eerste prik tegen corona gezet in MartiniPlaza

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De GGD Groningen is begonnen met haar vaccinatieprogramma tegen het coronavirus. Vrijdagochtend werd de eerste verpleeghuismedewerker ingeënt in MartiniPlaza.

De inenting van is de eerste van de drieduizend zorgmedewerkers die de komende drie weken worden ingeënt door de GGD. De gezondheidsdienst bereidt zich voor op de inenting van een grote groep zestigplussers, zo’n 150.000 mensen in de regio. “Als alles goed loopt, kunnen we zo maar vijfduizend mensen per dag inenten”, zo stelt Jos Rietveld, directeur van GGD Groningen.

Rietveld stelt blij te zijn met de vaccinatiebereidheid in de provincie Groningen: “Het opkomstpercentage in de provincie is meer dan negentig procent onder de eerste groep zorgmedewerkers. De twijfel tegen vaccinatie is behoorlijk verdampt.”

De wachtrij bij de vaccinatielocatie in MartiniPlaza – Foto: Veiligheidsregio Groningen