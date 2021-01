“Eerst nog winters, woensdag 8 graden, komend weekend nieuwe aanval Koning Winter”

nieuws

De komende dagen verlopen nog winters, daarna volgt een dooiaanval waarbij komend weekend Koning Winter opnieuw een aanval in gaat zetten. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“De kou weet zich tot komende dinsdag te handhaven”, vertelt Kamphuis. “Dan volgt er een dooiaanval vanuit het zuiden. Tegelijkertijd gaat er een ‘kat en muisspel’ ontstaan tussen koude en zachte lucht. De dooiaanval zal dinsdag in eerste instantie gepaard gaan met lichte sneeuwval waarbij de temperatuur rond het vriespunt ligt. Woensdag verovert de zachte lucht ons gebied waarbij ook donderdag en vrijdag zacht zullen gaan verlopen met temperaturen van 6 tot 8 graden. Ook in de nacht blijft de temperatuur boven het vriespunt.”

Tegenoffensief van de winter

“Daarna wordt het opnieuw spannend. De koude lucht blijft in de buurt van ons land en zoals het nu lijkt gaat er aan de het einde van de week of in het weekend een tegenoffensief van start. Het lijkt zelfs waarschijnlijk dat het in het komende weekend opnieuw gaat vriezen. Wel moet ik zeggen dat de onzekerheden groter zijn dan gemiddeld. Maar dat maakt het gelijk ook extra spannend. De winter van 2021 vertoont in ieder geval tekenen van leven.”

Sneeuw, regen en dooi

“Wat betekent het allemaal heel concreet. Maandag is het overwegend bewolkt met een enkele opklaring. Het blijft droog bij temperaturen rond het vriespunt. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. In de nacht naar dinsdag vriest het 3 of 4 graden. Dinsdag gaat het in de middag sneeuwen bij 0 graden. In de avond gaat de sneeuw over in regen en hebben we te maken met invallende dooi. Woensdag wordt het 8 graden en is er kans op wat regen.”