Een wedstrijd met twee gezichten eindigt in een gelijkspel tussen FC Groningen en FC Twente

sport

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft zondagmiddag in eigen huis met 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Twente. De Groningers wisten een dramatische eerste helft af te sluiten met een dominant tweede bedrijf. Door treffers van Strand Larsen en El Messaoudi kon de Trots van het Noorden een 0-2 achterstand ombuigen.

Trainer Danny Buijs startte zonder Daniel van Kaam, de jongeling werd gepasseerd. Dit betekende een basisplaats op de nummer tien positie voor Suslov omdat El Messaoudi een linie terug zakte richting de plaats van Van Kaam.

FC Groningen opende het duel nog met een aardig begin waar Van Hintum dicht bij een doelpunt was. Daarna namen de Tukkers echter volledig de controle over de wedstrijd. De Groningers waren aan het stuntelen achterin en daar wisten achtereenvolgens Dumic en Van Leeuwen gebruik van te maken. Voorin wisten de mannen in Groen-wit niet veel te creëren en achterin was het bij vlagen schutteren. De ruststand: 0-2.

In de tweede helft bracht Buijs drie nieuwe jongens in, waaronder Daniel van Kaam. Het was hij die na een uur voetballen Gudmundsson wegstuurde. De Scandinaviërs gaf vervolgens laag voor op Strand Larsen die een voortreffelijke spitsengoal scoorde. Dat was de gelijkmaker nadat El Messaoudi al twee minuten na rust de aansluitingstreffer scoorde op aangeven van invaller Lundqvist. FC Groningen was in de tweede helft dominant en zette FC Twente voor het merendeel van de tweede helft vast rond het eigen strafschopgebied. Het leverde de Trots van het Noorden uiteindelijk een punt op: 2-2.

Aanstaande zaterdag gaat FC Groningen op bezoek bij het goed draaiende Vitesse. In Arnhem is de aftrap om 18:45.