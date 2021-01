Eén jaar cel geëist tegen man uit Stad die zijn ex en zijn zoontje bedreigde met de dood

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van een jaar geëist tegen een 35-jarige man uit Groningen, omdat hij via WhatsApp bedreigingen heeft geuit naar zijn ex-vriendin, zijn eigen zoontje en zijn voormalige schoonouders.

Volgens RTV Drenthe plaatste de man de bedreigende teksten in zijn WhatsApp-status, omdat hij het gevoel had dat zijn vriendin en zijn schoonouders zijn zoontje bij hem weg hielden. De man moest alimentatie betalen, maar mocht zijn zoon niet zien.

De man, die al een paar maanden in voorarrest zat, kreeg van het OM een eis van tien maanden celstraf te horen. Maar de Officier van Justitie eiste nog eens twee maanden celstraf, omdat de man in 2019 al werd veroordeeld voor stalking en mishandeling van zijn ex.

De man heeft al een contactverbod en een verblijfsverbod voor Zuidlaren, maatregelen die het OM ook na de afloop van de zaak gehandhaafd wil zien.