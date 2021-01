Eelde was afgelopen nacht de koudste plek van het land: -8,6 graden

nieuws

Foto: Naomi Smit

Op het KNMI-meetstation in Eelde heeft het afgelopen nacht -8,6 graden gevroren. Het station was daarmee het koudste KNMI-station in heel Nederland.

In de Groningse wijk Lewenborg werd een temperatuur van -9 graden afgelezen, in de voormalige gemeente Ten Boer vroor het met -7 graden eveneens matig. De vorst zorgde zondag bij het krieken van de dag voor een winterse aanblik met berijpte velden. “In Eelde zijn de vijvers dichtgevroren”, vertelt fotograaf Ruben Huisman van 112groningen.nl. “Het ijs is alleen nog veel te dun om op te staan, maar het begin is er.”

Of er meer vorst komt: volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt de temperatuur zondag overdag net boven het vriespunt. In de nacht naar maandag gaat het 4 of 5 graden vriezen en op maandag blijft de temperatuur rond het vriespunt hangen.