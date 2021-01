“Echte winter laat op zich wachten”

nieuws

De winter die via de opbouw van een hogedrukgebied ten noorden van ons land een dappere poging doet dichterbij ons land te komen, lijkt daar niet in te slagen. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis.

De komende paar dagen schijnt nog af en toe de zon en kan het in de nachten tijdens opklaringen licht vriezen. Veel meer dan -1 of -2 zit er niet in. Overdag is het 3 of 4 graden. Zondag steekt er een koude noordoostenwind op.

Na het weekend is er maar weinig verandering. Hoge druk vanuit Rusland breidt zich uit tot over Scandinavië, maar is niet krachtig genoeg om lagedrukgebieden ver genoeg naar het zuiden te drukken zodat de aanvoer van koude continentale lucht op gang kan komen. Dat betekent dat het vaak bewolkt is, met soms een paar opklaringen, met lichte vorst in de nachten en overdag een paar graden boven nul. Nu en dan kan het wat druilerig zijn. Kortom: een waterkoude week, en voorlopig geen winter.