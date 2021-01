Drie medewerkers UMCG in december besmet geweest met Britse coronavirus

nieuws

foto: Bob de Vries

Drie medewerkers van het UMCG zijn in december positief getest op het Britse coronavirus. Dat bevestigt het UMCG maandagmiddag.

“Sinds duidelijk is dat het Britse coronavirus zich aan het verspreiden was hebben we van het RIVM het verzoek gekregen om steekproeven uit te voeren”, vertelt UMCG-woordvoerder Lex Kloosterman. “Wat houdt zoiets in? Onder alle positieve tests die afgenomen worden pak je een aantal monsters waarbij je gaat controleren om welke variant het gaat. Daaruit bleek dat twee medewerkers deze variant hadden. Daar zijn we verder onderzoek op gaan doen door bron- en contactonderzoek uit te voeren en toen kwam er ook een derde medewerker naar voren die besmet bleek te zijn met de Britse variant.”

Meer testen op Britse variant

Hoe het nu met de medewerkers gaat kan de woordvoerder vanwege de AVG-richtlijnen niet zeggen. Wel zegt hij dat het UMCG nog wel meer zou willen testen op het Britse coronavirus. “Ja, het is iets wat we wel uit zouden willen breiden. Dit kost natuurlijk tijd en geld, maar door hier goed onderzoek naar te doen hou je zicht op de verspreiding van deze variant van het virus. En dat is volgens mij heel belangrijk.”

Ierland

De Britse coronavariant werd voor het eerst aangetroffen in oktober vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk. De ontdekking werd gedaan tijdens een onderzoek naar een monster dat afgenomen was in september. In december bleek dat de variant zich al veelvuldig had verspreid in het zuiden en oosten van Engeland. De variant is vele malen besmettelijker dan de virusstam die op dit moment in Nederland de boventoon voert. Vanaf december wordt de variant in steeds meer landen buiten het Verenigd Koninkrijk waargenomen, waaronder in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Japen, Canada en dus ook in Nederland. In Ierland zorgde de variant voor een enorme stijging in het aantal besmettingen.

Grote zorgen over de (nog) meer besmettelijke, Britse variant van het virus. Maar in GB en Ierland lopen de cijfers de afgelopen dagen iets terug. Je kan alleen maar hopen dat de piek innmiddels inderdaad voorbij is pic.twitter.com/LqzVIYNt7q — Bas de Vries (@basdevri) January 13, 2021