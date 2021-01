‘Drie jaar lang, vierentwintig uur per dag ‘kdeng-kdeng’, dat kan echt niet!’

Niet alleen mensen in de directe omgeving hebben last van het tijdelijke viaduct van de ringweg over de Paterswoldseweg. Volgens SP-raadslid Wim Koks regent het klachten uit de wijde omgeving, tot De Buitenhof in Hoogkerk aan toe.

“Deze brug is nu een week of vijf in gebruik en van het begin af werden wij benaderd door mensen met overlast door trillingen en geluidsoverlast”, vertelt Koks. “Bij het andere tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg, waar ook overlast was, bleef het beperkt tot af en toe een trein en een bus. Hier gaat het vierentwintig uur per dag door. En het viaduct ligt er nog drie jaar!”

‘Al de vierde keer dat de aannemer dit presteert’

De gemeenteraadsfractie van de SP, die samen met de PvdA, de PVV en de Stadspartij vragen heeft gesteld over het viaduct, is verbaasd over de toestemming die is verleend voor het viaduct. Koks: “Hoe kan het dat de aannemer, Rijkswaterstaat en de provincie Groningen hier toestemming voor hebben gegeven, met de ervaring van het andere viaduct in het achterhoofd? Keer op keer presteert deze aannemer het om de omgeving van overlast te voorzien.”

Permanente oplossing

Daarom moet het stadsbestuur in overleg treden met zowel Rijkswaterstaat, als Aanpak Ring Zuid, als aannemerscombinatie Herepoort voor een permanente oplossing. “Ik ben geen techneut”, stelt Koks. “Maar ik weet wel dat bij het andere viaduct rubberen dempers zijn geplaatst om de overlast te verminderen. Laten we eens beginnen om te kijken of dat hier ook kan.”

Ook willen de fracties dat de gemeente een makkelijk hanteerbare schaderegeling instelt voor omwonenden, zoals deze bij eerder heiwerkzaamheden rond de ring geval was.