Drenthe brengt voltooiing fietssnelweg tussen Stad en Assen stap dichterbij

Foto: Provincie Drenthe

De voltooiing van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen is donderdag een stap dichterbij gekomen. Door een subsidie van de provincie Drenthe kan één van de knelpunten op de route, de oversteek van deN386 bij Vries, aangepakt worden. Volgens RTV Drenthe is één van de oplossingen een fietstunnel onder de weg.

In Drenthe is nog steeds veel onduidelijkheid over het tracé van De Groene As, zoals de fietssnelweg gaat heten. Het grootste gedeelte in Groningen is inmiddels klaar, maar Drentse gemeenten steggelen over verschillende routes. Het tracé langs het Noord-Willemskanaal lijkt, zeker nu er geld is voor een veilige oversteek bij de Vriezerbrug, de meest logische optie.

De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe gaan vanaf nu uitrekenen of er genoeg geld is voor een tunnel. Als deze er niet komt, wordt er mogelijk gezocht naar alternatieven. Tegenstanders van het tracé langs het Noord-Willemskanaal zien namelijk liever dat de route een omweg neemt, langs het industrieterrein in Tynaarlo.