Doneeractie op touw gezet voor bewoners afgebrande boerderij

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Twee buurtbewoners zijn zaterdag een doneeractie begonnen voor de bewoners van de afgebrande boerderij aan de Stadsweg in de wijk Ulgersmaborg. Het doel van de twee is om 10.000 euro op te halen.

“Ik heb al vanaf jonge leeftijd een band met die plek”, vertelt Jos Vermeulen. “Al sinds ik klein was kom ik op de kinderboerderij die achter de boerderij staat. De laatste jaren is het contact met de bewoners van de boerderij intensiever geworden. Sinds enige tijd hebben we een hond waarbij we bij onze wandelingen regelmatig langs de boerderij lopen. Zo is het contact ontstaan.”

“Eerder in de nacht nog langsgelopen”

“We hoorden afgelopen nacht rond 03.30 uur van de brand”, zegt Ladini Kievit. “We zijn er gelijk naar toe gegaan. Het was ook zo gek. Eerder in de nacht zijn we er met de hond nog langs gelopen en toen was er niks aan de hand. Vandaag heb ik verschillende keren gedacht van als we nu even voor 02.00 uur er langs waren gewandeld dan hadden we misschien de brand in een vroeg stadium kunnen ontdekken. Maar helaas.”

Collecte

Het idee voor een doneeractie kwam vervolgens Vermeulen al snel. “We zijn daar naar toe gegaan en vrijwel direct kwam één van de bewoners van de boerderij bij ons staan. We hebben de indruk dat het nieuws van de brand op dat moment nog niet helemaal bij hem was binnengekomen, dat het besef nog moest komen. Wel had hij het er over om binnenkort een collecte te beginnen. Om langs de deuren te gaan om geld op te halen.”

Doneerpagina

“Dat hij geld wil ophalen klinkt misschien een beetje gek”, vult Kievit aan. “Maar het gaat om een oud gebouw uit 1836 waarbij de verzekering maar voor de helft uitkeert. Wij zijn daarna terug naar huis gelopen, en we dachten, dit is niet de manier. Dus ik heb direct een doneerpagina op internet aangemaakt waarbij mensen geld kunnen storten om de bewoners te helpen. Digitaal is denk ik veel handiger. Je kunt wel gaan collecteren langs de deuren maar behave dat je daar een vergunning voor nodig hebt, levert het ook waarschijnlijk ook heel weinig op. En nu in deze coronatijd is digitaal ook nog eens veiliger.”

“Iets kunnen geven”

Volgens Kievit stromen de donaties ook al binnen. “Ja, het loopt lekker door. Er zijn nu 21 donaties gedaan waarbij er een bedrag van 326 euro is gedoneerd. We hebben het doel op 10.000 euro gesteld, maar als het 1.000 euro wordt dan is dat ook super. Als we hen maar iets kunnen geven zodat ze wat ondersteuning hebben.”

De doneerpagina vind je door te klikken op deze link.

Brand in boerderij

De brand in de boerderij aan de Stadsweg brak in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur uit. Ondanks dat de brandweer met groot materieel uitrukte kon men niet voorkomen dat de schuur volledig afbrandde. Het voorhuis van de monumentale boerderij raakte zwaar beschadigd. Bij de brand raakte niemand gewond. Aanwezige dieren konden tijdig geëvacueerd worden.