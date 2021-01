“Donderdag gaat onstuimig worden”

nieuws

Het kan donderdag wel eens een onstuimige dag gaan worden waarbij er een stormachtige wind komt te staan. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “De regen waar we in de nacht van dinsdag op woensdag nog mee te maken hebben trekt in de ochtend weg. De rest van de dag is het overwegend droog. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5, wordt het 10 graden.”

“In de nacht naar donderdag is er kans op buien met zware windstoten. De minimumtemperatuur komt rond de 7 graden te liggen. Donderdag houdt het onstuimige weer aan. Wel kan de zon soms even doorbreken. Er valt slechts een enkel buitje en het wordt 8 graden.”