Donar wint ruim van Landstede Hammers

Donar is de hervatting van de basketbalcompetitie gestart met een eenvoudige thuisoverwinning op Landstede Hammers. Het werd tegen de regerend landskampioen uit Zwolle 82-55.

Beide ploegen kwamen traag op gang. De eerste score van de wedstrijd liet ruim 2 minuten op zich wachten, maar daarna gingen de schoten toch vallen. Het eerste kwart eindigde bij 16-18. In het tweede kwart wist de thuisploeg al snel op voorsprong te komen, en bij rust was het verschil 9 punten: 36-27.

Het derde kwart was van de kant van Donar niet sterk, en aan het eind van het kwart was het de Zwollenaren gelukt om 2 punten van de achterstand in te lopen, zodat een overwinning er nog steeds in zat: 50-43. Maar die gedachte kon Landstede snel laten varen, want eerst was het Davente Lacy die 5 punten achter elkaar scoorde, en vervolgens raakte Damjan Rudež twee driepunters, zodat de wedstrijd na 4 minuten eigenlijk al beslist was. Donar bleef vervolgens met scherp schieten, en uiteindelijk werd het verschil zelfs nog 27 punten.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson en Henry Caruso met beiden 18 punten, en Davonte Lacy met 15 punten. Bij Landstede was Kayel Locke topscorer met 13 punten.

Donar is nu koploper van de Dutch Basketball League met 2 punten uit 1 wedstrijd, aangezien de uitslagen van de eerder dit seizoen gespeelde wedstrijden zijn komen te vervallen. De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende zaterdag. Dan speelt de ploeg van coach Ivan Rudež in Leiden tegen ZZ Leiden.