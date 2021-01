Donar wint oefenwedstrijd tegen Leiden

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft dinsdagavond de oefenwedstrijd in Leiden gewonnen. Tegen ZZ Leiden werd het 84-88.

In het eerste kwart waren de verschillen nog klein (23-25 na 10 minuten), maar in het tweede kwart waren de Groninger basketballers duidelijk sterker, getuige de 37-50 ruststand. De voorsprong werd na rust echter al snel weggegeven, zodat de stand na 3 minuten in het derde kwart 52-55 was. Aan het eind van het kwart was het 63-64. Het laatste kwart was uitermate spannend, en uiteindelijk wist Donar de overwinning uit het vuur te slepen.

Topscorers bij Donar waren Damjan Rudež met 26 punten en Henry Caruso met 25 punten.

Donar hervat komende zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Landstede Hammers uit Zwolle.