Donar verliest van Parma in Europe Cup

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het is nog niet zeker of Donar doorgaat in de FIBA Europe Cup. De Groninger basketballers verloren donderdagavond in Den Bosch de wedstrijd tegen BC Parma uit Perm met 81-93.De Groninger basketballers konden de Russen in het eerste kwart lang bijbenen, maar aan het eind van het kwart was het eerste gaatje toch al geslagen: 17-26. Aan het begin van het tweede kwart kwam Donar nog terug tot 28-31, maar daarna werd het verschil langzaam maar zeker groter. Dit kwam mede door de vele rake driepuntsschoten van Parma. Bij rust was de stand 41-53.

In het derde kwart liep Parma verder uit, en Donar moest veel persoonlijke fouten maken om de tegenstanders af te stoppen. Het grootste verschil was 20 punten, bij 49-69. Aan het eind van het kwart was het verschil toch weer teruggebracht tot 13 punten: 61-74. In het laatste kwart wist Donar na de tussenstand 68-87 nog een 10-0 run te maken, maar de inhaalrace kwam te laat.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 25 punten en Davonte Lacy met 18 punten.

Om door te kunnen gaan in de Europe Cup, moet Donar behoren tot de vier beste nummers 3; de plek waarop Donar eindigt in de poule. Duidelijkheid hierover is er op vrijdagavond.