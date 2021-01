Donar verliest eerste duel in Europe Cup

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zijn eerste wedstrijd in de FIBA Europe Cup verloren. Dinsdagavond was Heroes Den Bosch in de eigen sporthal De Maaspoort na verlenging te sterk voor de Groninger basketballers: 99-98.

Beide ploegen maakten er vanaf het begin een spannende wedstrijd van. Na het eerste kwart was het verschil klein: 22-20. Halverwege het tweede kwart wisten de Bosschenaren twee keer een gat van 12 punten te slaan, maar bij rust was het verschil teruggebracht tot 4 punten: 47-43. Aan het eind van het derde kwart was Donar één punt ingelopen: 68-65.

In het laatste kwart leken de Groningers de wedstrijd dan toch naar zich toe te trekken (76-85 met minder dan 4 minuten op de klok), maar daarna volgde een 10-0 run. Aan het eind van het kwart was er nog geen beslissing: 88-88. In de razendspannende verlenging kwam Heroes 16 seconden voor tijd op 99-95. Donar-speler Jarred Ogungbemi-Jackson schoot kort voor het eindsignaal nog een driepunter raak.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 23 punten, Damjan Rudež met 22 punten en Leon Williams met 13 punten. Bij Heroes was Thomas van der Mars topscorer met 30 punten.

Komende donderdag om 18.00 uur speelt Donar zijn tweede wedstrijd in de Europe Cup. Tegenstander is dan het Russische Parma Basket.