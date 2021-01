Donar strikt nieuwe shirtsponsor voor Europese duels

sport

De komende drie basketbalseizoenen zal het logo van FlexVirtual, een Gronings ICT-bedrijf, te zien zijn op de shirts die Donar draagt tijdens haar wedstrijden in Europees verband. Dat maakte de club maandagmiddag bekend.

“In deze turbulente tijden hebben we allemaal behoefte aan positief nieuws”, vertelt Alex Pelster, directeur van FlexVirtual. “Ik vind het dan ook geweldig om de komende 3 jaren sponsor van Donar in Europa te zijn. Samen met Donar gaan we vol voor de winst!”

“In de komende jaren willen we structurele deelname aan de FIBA Basketball Champions League realiseren”, vult Peter Lankreijer (commercieel medewerker bij Donar) aan. “Deze geweldige samenwerking past bij de ambitie die Donar uitspreekt.”