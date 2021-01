Donar na rust ten onder tegen Leiden

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Leiden verloren van ZZ Leiden. Na rust ging het helemaal mis voor de ploeg van coach Ivan Rudež: 98-67.

Donar, weer met Will Moreton, en Leiden, met oud-Donarspeler Carrington Love, maakten er een fysiek intense wedstrijd van. In het eerste kwart viel Donarspeler Henry Caruso op met 8 punten. Na het eerste kwart (19-18) wisten de Leidenaren op voorsprong te komen, en bij rust was het 38-35.

Na rust ging het helemaal mis voor Donar. Leiden legde veel meer intensiteit aan de dag, en Donar had daar geen antwoord op. Al na 2 minuten in het derde kwart was het 44-35. Donar kwam vervolgens nog terug tot 46-42, maar daarna liep Leiden weer uit, tot 63-53 aan het eind van het kwart. In het laatste kwart stortte Donar helemaal in. Leiden schoot bijna alles raak, en Donar kon voornamelijk via vrije worpen nog tot scoren komen. De kwartuitslag 35-14 zegt genoeg.

Topscorers bij Donar waren Davonte Lacy met 18 punten en Henry Caruso en Jarred Ogungbemi-Jackson met beiden 12 punten. Bij Leiden was Emmanuel Nzekwesi topscorer met 25 punten.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende woensdag. Dan spelen de Groningers in Bemmel tegen Yoast United.