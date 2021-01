Donar maakt geen indruk tegen Yoast

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft woensdagavond in het Gelderse Bemmel gewonnen van Yoast United, nieuwkomer in de Dutch Basketball League. Het verschil was uiteindelijk slechts 8 punten: 81-89.

Donar ging afgelopen weekend in Leiden nog ten onder tegen ZZ Leiden, Yoast United verloor in eigen huis dik van Landstede uit Zwolle. In het eerste kwart leek een grote overwinning voor Donar in de maak. Er werd geconcentreerd gespeeld, en de thuisploeg kon vooral via Kaleb Warner (3 driepunters) wat terugdoen. De stand na het eerste kwart was 14-30. Het tweede kwart gaf een heel ander beeld: Donar miste simpele ballen, en na een 7-0 run voor Yoast was het tijd voor een time-out. Daarna stelden de Groningers orde op zaken, vooral via Will Moreton, die goed was voor 9 punten in dit kwart. Toch lukte het Donar niet om de voorsprong te vergroten, omdat Yoast bleef scoren. Het kwart werd nipt gewonnen, met 23-25, en de ruststand werd daarmee 37-55.

Het derde kwart was meer van hetzelfde, alleen werd er nog minder gescoord. Donar was aan het eind van het kwart slechts een puntje verder uitgelopen: 55-74. In het laatste kwart was Donar duidelijk niet bij de les. Binnen 4 minuten was de thuisploeg teruggekomen tot 67-81, en het verschil werd in de slotminuut zelfs nog minder dan 10 punten.

Topscorers bij Donar waren Thomas Koenis met 19 punten, Davonte Lacy met 15 punten en Will Moreton met 14 punten. Bij Yoast United was Kaleb Warner topscorer met 24 punten (+ 12 rebounds). Justin Watts maakte zijn debuut voor Donar in deze wedstrijd. Hij kwam, in 11 minuten speeltijd, niet tot scoren.

Donar staat nu op de tweede plaats in de Dutch Basketball League met 4 punten uit 3 wedstrijden. Koploper is ZZ Leiden, dat evenveel punten heeft maar een wedstrijd minder gespeeld heeft.