sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar is definitief uitgeschakeld in de FIBA Europe Cup. Dat gebeurde zonder zelf te spelen.

Donar had beide wedstrijden in poule F al verloren van Heroes Den Bosch en BCParma. Desondanks was er nog een minieme kans om door te gaan.

Maar de resultaten in de andere poules waren vrijdag dusdanig dat Donar niet bij de vier beste nummers drie kwam.