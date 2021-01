Dit deed de jaarwisseling met de hoeveelheid fijnstof in de Noord-Nederlandse lucht

nieuws

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Tijdens de jaarwisseling ging er, ondanks het vuurwerkverbod, nog steeds een grote hoeveelheid vuurwerk de lucht in. Dat was niet alleen te zien en te horen, maar ook te meten in de lucht. Wetenschapper Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen deelde afgelopen zaterdag fijnstof-metingen van de jaarwisseling.

Oud en nieuw fijnstof from Theo Jurriens on Vimeo.

De hoeveelheid afgestoken vuurwerk veroorzaakt een duidelijke piek in de waardes in de hoeveelheid fijnstof. Precies om 0.00 uur slaan de meters uit. Vooral in Groningen en Drenthe pieken de fijnstof-metingen. De gemeten waarde is de PM2.5 waarde, dat zijn fijnstof-deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer. Volgens wetenschappers vormen deze deeltjes het grootste gezondheidsrisico.





Bron: OnzeLucht.nl

In het project Onze lucht meten burgerwetenschappers in Groningen, Friesland en Drenthe de luchtkwaliteit, met zelfgebouwde fijnstof-meters. Zo krijgen de deelnemers inzicht in de luchtkwaliteit in hun leefomgeving.

De universiteit is nog op zoek naar inwoners van de noordelijke provincies die mee willen doen. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op de website van het project.