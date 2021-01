Dinsdag meer duidelijkheid over akkoord Aanpak Ring Zuid

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Er wordt dinsdag meer duidelijkheid verwacht over een mogelijk akkoord dat gesloten is rond de situatie van Aanpak Ring Zuid. Dat laten bronnen aan OOG Tv weten.

Bronnen laten weten dat het presidium maandag aan het einde van de middag bij elkaar is gekomen. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Provinciale Staten en de vicevoorzitter. De informatie die er besproken wordt is vertrouwelijk waarbij het een goed gebruik is dat deze niet gedeeld wordt met derden. Anonieme bronnen laten weten dat de vergadering over de situatie rond de Aanpak Ring Zuid ging. Er zou een mogelijk akkoord zijn gesloten waarbij de precieze details nog ontbreken. Het akkoord zou gaan over hoe het project voortgezet moet worden en hoe de financiële problemen opgelost moeten worden. Dinsdag wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg. De ombouw, die deels ondergronds aangelegd gaat worden, gaat de bereikbaarheid, de doorstroming en de leefbaarheid vergroten. De aanbesteding van het project startte in 2014. Vier jaar later begon Combinatie Herepoort met de ombouw. Al snel ontstonden er problemen. Door een slechte voorbereiding en problemen bij de bouwwerkzaamheden ontstond er een financieel tekort dat volgens bronnen opgelopen is tot boven de 300 miljoen euro. Daarnaast heeft men te maken met een vertraging van drie jaar. Bronnen vrezen dat om het financiële probleem op te lossen er een streep gaat door andere infra-projecten in de provincie. Daarbij gaat het om de spoorlijn naar Stadskanaal, de Wunderlinie en de verdubbeling van de N33.