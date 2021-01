Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen voor ongeneeslijk zieke

nieuws

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Het UMCG heeft een digitale toon gelanceerd die mantelzorgers ondersteunt die zorgen voor een dierbare die niet meer beter wordt. De tool heet ‘MantelzorgBalans’.

Veel mensen zorgen voor een naaste, ook al is dat soms erg zwaar. Zeker als je weet dat die persoon ongeneeslijk ziek is. De nieuwe tool helpt mantelzorgers bij het vinden of hervinden van de balans, zodat zij de zorg voor hun dierbare goed kunnen dragen.

MantelzorgBalans bestaat uit oefeningen, geeft informatie en biedt ruimte om herinneringen op te slaan. “De oefeningen helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, het balanceren van zorgactiviteiten, het bepalen van wat jij belangrijk vindt en het organiseren van het contact met de omgeving”, zegt UMCG-onderzoeker Anne Looijmans. De tool geeft ook informatie over hoe je thuiszorg regelt.

Aan de basis van MantelzorgBalans staan interviews met mantelzorgers en (zorg)professionals. “Mantelzorgers blijken veelal tegen dezelfde zaken aan te lopen”, zegt Looijmans. “Hun grootste zorg is: hoe balanceer je mantelzorgtaken met alle andere activiteiten in je leven?” De tool is gratis te vinden op de website balans.mantelzorg.nl.