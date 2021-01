Dicht- en lichtkunst in Tschumipaviljoen

Sinds afgelopen vrijdag is het gedicht ‘Ik jij wij’ van Emily Wortel te zien in het Tschumipaviljoen. De presentatie maakt onderdeel uit van het project DichtLicht van Lambert Kamps.

Wortel is één van de vijf dichter van wie het werk te zien is op het Tube Lamp Display, 104 bewegende lampen die een groot tekstdisplay vormen, wat sinds december in het paviljoen is opgesteld. Het gedicht volgt ‘Heen en terug’ van Tjitse Hofman op.

Het gedicht is nog tot begin februari te zien in het Tschumipaviljoen. Daarna is er werk te zien van Charlotte Beerda, Cissy Gressmann en Esmé van den Boom.