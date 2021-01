Deuren van appartementen Maartenshof gaan zaterdag weer op een kier

nieuws

Foto: Zorggroep Groningen

De deuren van Maartenshof Appartementswonen’ gaan aanstaande zaterdag weer een klein stukje open. Volgens Zorggroep Groningen zijn er sinds eind december geen nieuwe besmettingen geweest onder het personeel en de bewoners van dit gedeelte van het complex. Daarom wordt de bezoekersregeling verruimd van ‘code rood’ naar ‘code oranje’.

In het appartementencomplex bij het Maartenshof heerste sinds begin december een corona-uitbraak onder personeel en revalidanten. Daarom gingen de deuren vrijwel geheel op slot en mocht slecht één vaste bezoeker per patiënt het complex in.

Maar sinds 29 december zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd. Daarom wordt de bezoekersregeling verruimd en mogen er vanaf zaterdag weer twee vaste bezoekers naar een patiënt of bewoners. Deze personen mogen ook weer elke week anders zijn.

Ook mogen de bezoekers weer wandelen met de bewoners. De gebruikelijke coronamaatregelen blijven wel van kracht, zoals het dragen van een mondkapje in het complex. Ook mag er binnen nog steeds niet gegeten of gedronken worden met de patiënten.