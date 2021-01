“De term ‘aanvaardbaar risico’ in openen scholen brengt bij ons onzekerheid”

nieuws

Foto: Basisschool Karrepad

De basisscholen wel óf niet openen. Het kabinet gaat deze dagen een knoop doorhakken waarbij ondertussen de zorgen op basisscholen toe nemen. Zorgen die directeur Alinda Koerts van basisschool Het Karrepad ook hoort.

Hoi Alinda! Hoe gaat het?

“Het gaat goed. En laat ik ook zeggen dat ik ontzettend trots ben op het team op Het Karrepad en op al onze leerlingen. Wel merk ik dat het hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt om in verbinding te blijven. Ik merk dat het meer energie kost. Maar ondertussen zie ik ook dat iedereen keihard werkt en men allemaal zo ontzettend positief blijft. Ik doe op structurele basis een belrondje langs iedereen, en het is geweldig om te zien hoe iedereen zijn best doet, in de proactieve stand staat. Ik hoop dat men dat vast weet te houden.”

Ondertussen wordt er gesproken over het heropenen van scholen. Dat zal ongetwijfeld jullie als team bezig houden …

“Klopt. En voor de kinderen hoop ik echt dat het gaat gebeuren. Ik zie, zeker nu de lockdown langer duurt, dat de motivatie bij verschillende kinderen achteruit gaat. En dat is begrijpelijk. Ondertussen zie ik ook dat de zorgen bij leerkrachten toenemen. Er waren verschillende varianten van het virus rond, waaronder de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant, waarover we nog maar heel weinig weten. Er missen in dit hele verhaal nog belangrijke onderzoeksgegevens en die zouden wij wel willen inzien. Nu is het een grijs gebied. Wel zeg ik dat de veiligheid van de collega’s voorop staat. En docenten zijn soms ook meer dan docent alleen hè? Ze hebben soms ook mantelzorg-taken of ze hebben thuis iemand die op hen wacht die tot de risicogroep behoord.”

Ondertussen hoor ik meneer Van Dissel van het RIVM zeggen dat het openen van scholen een ‘aanvaardbaar risico’ is …

“Het is precies dit woord. Aanvaardbaar. Maar wat is aanvaardbaar? Wat ik merk is dat dit woord in ieder geval onzekerheid brengt. Ik ben daarom heel nieuwsgierig naar de resultaten van het onderzoek. En voor de duidelijkheid, ik ben niet degene die met een wijzend vingertje staat te zeggen hoe het moet. Ik begrijp heel goed dat het een zoektocht is naar wat er kan, maar het moet wel veilig kunnen. Daarom vertrouw ik op de reactie van de experts. Als school zullen wij die mening ook volgen. Als zij zeggen dat we open kunnen, dan gaan we open.”

Wat mij opvalt is dat het over open óf dicht gaat. Het lijkt daarmee alles of niets te zijn. Is het niet een idee om bijvoorbeeld te kijken naar een tussenvariant? Dat je klassen splitst, of dat je kinderen 1 of 2 dagen naar school laat komen?

“Ik denk wel dat het interessant is om dit mee te nemen in het onderzoek. Een kleine klas zou wellicht het veiligheidsgevoel vergroten en je kunt kinderen meer individuele aandacht geven. Aan de andere kant. Als je kinderen een aantal dagen op school laat komen, en de andere dagen thuis, dan zal je zien dat er op de dagen thuis minder progressie geboekt gaat worden. Maar het zijn allemaal interessante opmerkingen, en ik ben heel benieuwd waar de experts mee zullen komen.”

Onderwijsvakbond AOb

Onderwijsvakbond AOb liet zaterdag aan OOG Tv weten dat het openen van scholen vooral verkiezingsretoriek is. “In wat er nu besproken wordt gaat het over de scholen volledig openen of volledig gesloten houden. Maar feit is wel dat je in deze discussie helemaal voorbij gaat aan het welbevinden van de leraren en alle mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. En ja, er zijn veel leraren die maar wat graag weer voor de klas willen staan maar wat wij ook zien is dat er een groeiende groep docenten is die zich ernstig zorgen maakt om ziek te worden”, aldus vakbondsbestuurder Hayo Bohlken.