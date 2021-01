De Steeg: “We verwachten dat de situatie vanaf september normaler wordt”

nieuws

Foto: Theater De Steeg

Het winterseizoen is in volle gang. Normaliter de periode dat theatergezelschappen op de bühne staan in volle zalen. Zo niet dit seizoen. Wendy Holtkamp van theater De Steeg verwacht dat het vanaf september wat normaler gaat worden.

Hoi Wendy! Hoe gaat het met jullie?

“Met ons gaat het gelukkig goed. Wel blikken we terug op een heel raar jaar. Een jaar waarin het voor ons dubbel lastig was. We hebben onze reguliere voorstellingen maar we hebben ook de voorstellingen die we specifiek op scholen spelen. In het voorjaar konden die tijdens de lockdown niet doorgaan en sinds december is dit opnieuw onmogelijk omdat we opnieuw in een lockdown zitten. Dat is erg jammer.”

Toch heeft de coronacrisis niet alleen negatief uitgepakt voor jullie hè?

“Klopt. We zijn al snel gaan kijken wat wel mogelijk was. Zo kwamen we op het idee om Cultuur in je Tussenuur te organiseren. We hebben dit geïnitieerd omdat steeds meer scholen te maken kregen met lessen die uitvielen omdat leraren ziek waren. Wij hebben vijf theaterdocenten die deze lessen kunnen geven waarbij leerlingen in hun tussenuur allerlei opdrachten krijgen waarbij ze door de theatergeschiedenis wandelen. Mochten scholen te maken krijgen met lessen die uitvielen, dan konden ze ons bellen waarna wij een theaterdocent in konden plannen. Als scholen straks open gaan is het ook de bedoeling dat we dit weer aan gaan bieden.”

De geluiden zijn ondertussen wel dat de lockdown langer gaat duren. Dat lijkt me niet prettig …

“Het is zuur voor de acteurs die zo graag willen spelen. Het is zuur voor de zzp’ers die actief zijn in onze sector, voor de technici en voor alle andere betrokkenen. Maar dat we nu in een lockdown zitten betekent niet dat we stil zitten. We zijn druk bezig met plannen voor in de toekomst. Wat dat betreft zijn we heel positief ingesteld, hebben we al heel wat plannen in de kast liggen en staat er ook al wat in de steigers.”

Ondertussen merk ik dat je vooral de voorstellingen op scholen belangrijk vindt …

“Ja, dat vinden we zeker. Kijk. Wat wij aanbieden aan jongeren is niet alleen theater. Het gaat ook om sociale thema’s die aan bod komen tijdens deze lessen. Kinderen en tieners worden uitgedaagd om hun verhaal te doen, om op het podium te gaan staan. En ook om na te denken over sociaal-maatschappelijke thema’s. Reken- en taallessen zijn belangrijk, maar ook het sociaal-maatschappelijke is dat. Juist nu, in deze periode waarin we veel vaker alleen of in kleine groepen zijn.”

Het gaat over toekomst, het gaat over plannen. Maar ondertussen kan er ook heel veel niet doorgaan. Lukt het jullie om het hoofd boven water te houden?

“Financieel gezien is het lastig. Maar gelukkig komen we in aanmerking voor steunpakketten. Alle lof daarbij ook voor de gemeente Groningen die de culturele sector volop steunt. Ze denken mee, er is veel contact en ze zijn beschikbaar voor vragen. Dat merken we ook vanuit de fondsen. Iedereen is erg coulant en vindt het belangrijk dat de culturele sector niet om gaat vallen.”

Als we kijken naar de toekomst. Wat is je verwachting?

“Ik hoop dat de scholen snel weer open gaan zodat we weer wat aan kunnen bieden. Toch is mijn verwachting dat het in eerste instantie nog heel voorzichtig zal gaan met alle beperkingen die er zullen gelden. Het zal gaan om maatwerk. Ik verwacht dat er na de zomer, vanaf september, weer meer mogelijk zal zijn. Dat dan de deuren echt verder open kunnen.”

Gisteravond sprak ik een collega van jou van muziektheater GOOV. Die opperde dat het wellicht een leuk idee zou zijn dat als corona eenmaal achter ons ligt, het leuk is om een groot podium op de Grote Markt te plaatsen waar alle culturele instellingen zich kunnen presenteren. Als een soort van nieuwe start. Hoe denk je daar over?

“Lijkt me een geweldig idee. Ik denk wel dat wij daarvoor te porren zijn. En op de wat langere termijn, aan het einde van dit jaar hopen we te verhuizen naar ons nieuwe gebouw de Kunstwerf. Hopelijk kunnen we dan ook een mooi feestje vieren.”