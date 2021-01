“De huismus, de Turkse tortel … maar ik speel wel een beetje vals”

nieuws

Een halfuurtje vogels tellen in je tuin. Dit weekend is het de Nationale Tuinvogeltelling. Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten een belangrijk evenement.

Hoi Bart! Heb jij al geteld?

“Nee, nog niet! Ik was net met mijn dochters Lente en Merel in de weer om vogelhuisjes te maken die we daarna een mooi plekje kunnen geven. Het tellen zal morgen gaan gebeuren. We gaan dan met z’n allen voor het raam zitten om te kijken wat er voorbij komt. Daarbij ga ik wel een beetje vals spelen. Ik ga ze wat bijvoeren zodat de vogels die in de tuin van de buren zitten hier ook naar toe komen. Als je gaat tellen wil je natuurlijk wel iets hebben om te tellen.”

De Nationale Tuinvogeltelling wordt voor de achttiende keer gehouden. Je zegt ook dat het belangrijk is dat dit gebeurd?

“Als je ieder jaar registreert wat er in het land wordt waargenomen kun je reeksen maken en kun je vergelijkingen maken. Wat mij betreft zijn het ook resultaten waar je hele stevige conclusies aan kunt verbinden. Bijvoorbeeld de merel. Zij kregen enige tijd geleden te maken met een virus waardoor heel veel merels kwamen te overlijden. Dat zag je aan de cijfers. Maar kun je nu ook zien dat het beter gaat? Met de cijfers kun je grove trends weergeven.”

Dit weekend hebben we te maken met een kouder weertype waarbij het winters aandoet. Is dat ook van invloed op wat je telt?

“Eigenlijk is de situatie perfect. Als je een weekend hebt waarbij het de hele tijd regent dan zul je veel minder vogels tellen. De vogels hebben er dan geen zin in en zoeken een plekje in de bosjes waar ze zich warm houden. Nu zijn de weersomstandigheden ideaal voor een vogel om zich op te vetten of om wat te wroeten in bladeren of er nog insecten aanwezig zijn.”

Vorig jaar voerde de huismus de lijstjes aan. Wat is je verwachting van dit jaar?

“Ik denk dat de huismus wederom het vaakst geteld wordt. Maar dat wil niet zeggen dat het dan ook gelijk goed gaat hè? We zien namelijk dat er bij de huismussen een neergaande trend zichtbaar is. En daar zijn de mensen schuldig aan. De laatste jaren zijn we namelijk heel erg bezig om onze huizen te isoleren. Een huismus vindt het heerlijk om onder een dakpan te kruipen. Alleen kan dat nu niet meer omdat de mus daar allemaal pur schuim tegen komt. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat mensen wel bewuster worden. Bijvoorbeeld het principe ‘tegels eruit, tuin erin’ wordt goed opgepakt en wordt ook steeds zichtbaarder.”

Zondag is de laatste dag van de vogeltuintelling. Niet iedereen zal zo bedreven zijn in het direct herkennen van een vogel. Heb je voor hen een tip?

“De Vogelbescherming heeft een prachtige website waar je heel veel informatie kunt vinden. Als je morgen gaat tellen en je ziet het niet goed of je twijfelt over de soort, dan zou ik adviseren om een foto te maken. Dat je ze niet direct herkent is niks om je voor te hoeven schamen. Vogels zijn soms gewoon ontzettend snel. Maak daarom een foto en ga later opzoeken met welke soort je te maken hebt. En doe het ook met het hele gezin. Dat is super leuk!”

