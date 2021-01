“De bestorming van het Capitool is vreselijk, dit is heel erg”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In Groningen wordt woensdagavond met verbazing naar het televisiescherm gekeken. De in Amerika geboren Audrey Wijnberg noemt de bestorming van het Capitool vreselijk.

In het Capitool wordt woensdag het presidentschap van Joe Biden bekrachtigd. Rond 20.15 uur Nederlandse tijd bestormden betogers het gebouw. Een deel van hen wist binnen te komen. “Ik zit al de hele tijd naar CNN te kijken”, vertelt Wijnberg. “De afgelopen dagen was er opgeroepen om te protesteren en ik had ook wel verwacht dat er wat mensen op af zouden komen, maar dat het zoveel zouden zijn en dat er zoveel geweld gebruikt zou gaan worden, had ik niet verwacht.”

“Trump heeft dit geplanned”

Wijnberg, die in Madison de hoofdstad van Wisconsin geboren werd, zegt dat wat er woensdagavond gebeurd geen plotselinge gebeurtenis is. “Wat je hier ziet is wat Trump al vier jaar aan het maken is. Het geluid en de gevoelens van deze demonstraten is iets wat al jaren aanwezig is. Trump heeft dit tijdens zijn presidentschap aangewakkerd en op scherp gezet. Hij heeft dit zo geplanned. En ik weet ook zeker dat Trump hier van geniet. Hij vindt dit prachtig.”

Avondklok

Door de bestorming is de zitting van de Amerikaanse senaat afgebroken. “Ik zag zojuist ook dat de vicepresident geëvacueerd werd. Wat we hier vandaag zien zal later in de geschiedenisboeken opgenomen worden. Ik hoop maar dat er niemand gewond raakt. De burgemeester van Washington heeft inmiddels een avondklok ingesteld maar het duurt nog ruim drie uur voor die van kracht wordt.”