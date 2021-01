Daling opnames op verpleegafdelingen Groningen zet door, maar hoe lang nog?

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Groningen is opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die vrijdagochtend werden gepubliceerd.

In de afgelopen vier dagen daalde het aantal opnames van 71 naar 62 op de verpleegafdelingen. Op de Groningse IC’s was slechts een marginale stijging te zien, van 21 naar 23 opnames.

De dalende trend zet ook in de rest van Noord-Nederland door. Het aantal opnames op de verpleegafdelingen daalde in de afgelopen week van 167 naar 147 in Noord-Nederland als geheel. Op de IC’s bleef het aantal opnames vrijwel gelijk (nu 67, vorige week 69).

In totaal zijn vrijdagochtend 40 mensen van buiten de regio opgenomen in Noord-Nederlandse ziekenhuizen. 23 van hen zijn opgenomen op een Intensive Care-afdeling.

Britse variant van coronavirus zorgt mogelijk voor omslag

Veel virologen maken zich ernstige zorgen over de Britse mutatie van het coronavirus, die voor snellere verspreiding zorgt dan de ‘normale variant’. Viroloog Alex Friedrich van het UMCG liet vrijdagochtend in verschillende media optekenen dat hij vreest met grote vrezen voor een stijging in het aantal besmettingen en daarmee ook het aantal ziekenhuisopnames.

Bekijk hier de cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland over het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen: