D66 wil dat Lelylijn alsnog een perron krijgt op Hoofdstation

Foto: Mennov1996 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91552780

Nu de verbouwing van het Hoofdstation vertraging oploopt is dit volgens de fractie van D66 de ideale mogelijkheid om alsnog de te realiseren Lelylijn aan te laten sluiten op het Hoofdstation. Dat liet de partij woensdag weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Er is een reële kans dat er in de komende jaren begonnen wordt aan de realisatie van een snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Groningen. Deze spoorlijn loopt dan via Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen. In de huidige verbouwingsplannen van het Hoofdstation is echter geen rekening gehouden met de aanleg van de nieuwe spoorverbinding. Mocht de Lelylijn aangelegd worden dan is er op het Hoofdstation te weinig capaciteit in sporen en perrons om een extra verbinding te kunnen bedienen.

Vertraging

Eind vorig jaar werd duidelijk dat de verbouwing van het Hoofdstation vertraging op loopt. Op de locatie van het oude rangeerterrein is men in de grond fundamenten tegen gekomen van gebouwen en spoorwegonderdelen die daar vroeger gestaan hebben. De verwachting is nu dat het nieuwe Hoofdstation twaalf maanden later kan worden opgeleverd. Volgens fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66 het ideale moment om te kijken of de plannen voor het nieuwe station ook aangepast kunnen worden zodat er alsnog ruimte gecreëerd kan worden voor de Lelylijn.

Verbouwingsproject is al aanbesteed

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer laat echter weten dat dat niet mogelijk is. Volgens de wethouder is het verbouwingsproject al aanbesteed en kunnen vanaf dan de plannen niet meer gewijzigd worden. Wel zegt de wethouder dat er nagedacht wordt over hoe de Lelylijn het beste ingepast kan worden.