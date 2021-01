Criminaliteit in Stad verplaatst zich; minder inbraken, meer cybercrime

nieuws

Foto: S_Salow via Pixabay

Hoewel het totale aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Groningen het afgelopen jaar de dalende lijn doorzet, is er ook in onze gemeente een opvallende verschuiving te zien. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de criminaliteit zich heeft verplaatst van fysieke naar digitale misdrijven.

Het afgelopen jaar registreerde de politie 12.329 misdrijven in de gemeente Groningen, 1.310 minder dan in 2019. In totaal registreerde de politie 410 inbraken in de gemeente 2020, het jaar ervoor waren dat er 655.

Het aantal meldingen van internetcriminaliteit liet juist een sterke stijging zien, van 123 meldingen in 2019 naar 275 in 2020.

Sterke toename overlast

Ook is er, volgens de politie, een sterke toename geweest van het aantal meldingen van overlast. In Groningen werden in 2019 113.887 meldingen gemaakt van overlast. Dit aantal steeg in 2020 naar 170.355 meldingen. Ook hier speelde de coronapandemie een grote rol, omdat meer mensen lange periodes thuis verbleven.