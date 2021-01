Coronacrisis centraal tijdens nieuwjaarstoespraak burgemeester Schuiling

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling stelde vrijdag in zijn nieuwjaarstoespraak de coronacrisis centraal. “Maar hou vol, want er komt een tijd dat dit voorbij gaat.” Zo probeerde Schuiling de Groningers moed in te praten.

De burgemeester herinnerde eraan dat bijna 300 dagen geleden de eerste Groninger positief testte op corona. “Een paar dagen later ging het land op slot en moesten we thuis blijven, thuiswerken en afstand houden. Maar de mensen in de zorg, boa’s, agenten, boeren, chauffeurs en vakkenvullers houden ons land draaiende. We zijn hen veel dank verschuldigd voor hun niet latende inzet.”

Schuiling gaat verder: “Hoe langer de crisis duurt, hoe meer we gewone dingen missen. Familie, vrienden, werk en het vieren van tradities. Groningen werd redelijk gespaard, maar ook hier verloren sommigen hun dierbaren.” De burgemeester vindt dat we niet moeten toegeven aan de verleidingen om te doen alsof het virus niet bestaat. “Zo zitten wij Groningers niet in elkaar.”

Schuiling dankt iedereen die thuis blijft om zo de druk op de zorg te verkleinen, en kwetsbaren te beschermen. “Ik vraag u, hou vol, er komt een tijd dat dit voorbij gaat. Jongeren willen misschien feest vieren. Heel begrijpelijk, maar denk ook aan ons volkslied: Groningers zijn degelijk, met een wil vast als staal.“

De burgemeester refereert tot slot nog aan de positieve punten van 2020: Groningen werd uitgeroepen tot de gezondste stad van Nederland, het Forum Groningen werd benoemd tot beste gebouw van 2020, en was totdat de corinacrisis uitbrak het drukst bezochte gebouw van ons land. “Deze mijlpalen moeten we ook benoemen, omdat ze ons helpen om vooruit te kijken, en niet alleen terug te kijken. Ik wens u een gezond en voorspoedig 2021.”

