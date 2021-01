Corona-bubbel staat positiviteit over Europese wedstrijden niet in de weg bij Donar

Donar gaat volgende week de Europese bubbel in om in vier dagen drie wedstrijden te spelen in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. In Den Bosch is de thuisploeg dinsdag de eerste tegenstander, gevolgd door het Russische BC Parma Perm en het Wit-Russische BC Borisfen.

‘Spelen in Den Bosch voelt als thuiswedstrijd’

Volgens coach Ivan Rudež is het feit dat er in Den Bosch wordt gespeeld een groot voordeel, omdat er minder gereisd hoeft te worden dan tijdens de laatste serie Europese wedstrijden. Toen verbleef de Groningse basketbalformatie op Cyprus. “We spelen thuis”, aldus Rudež. “Qua mentaliteit spelen we in ieder geval echt een thuiswedstrijd.”

De bubbel en weinig training tussen de wedstrijd zijn volgens Rudež geen probleem. Den Bosch is daarom volgens hem een goede eerste tegenstander. Het gebrek aan wedstrijdritme in vergelijking met de buitenlandse club is wel een uitdaging, zo stelt de hoofdcoach: “Zij hebben gewoon meer scherpte dan wij hebben, simpelweg omdat ze meer wedstrijden hebben gespeeld dan Den Bosch en ons team.”

Positief gevoel

Dat neemt niet weg dat Rudež en zijn mannen uitkijken naar het mini-toernooi: “We zijn erg positief over het feit dat we weer mogen spelen. Ja, we zijn geïsoleerd, we mogen niet van onze verdieping en slechts af en toe een luchtje scheppen. Maar we mogen wel spelen en onze fans blij maken!”

Livestream via Youtube; mogelijk op TV bij Ziggo

De FIBA zendt de wedstrijden in Den Bosch live uit via haar Youtubekanaal. Televisiezender Ziggo is nog bezig om de uitzendrechten voor het toernooi te verkrijgen, waardoor de wedstrijden hier mogelijk ook te volgen zijn.