CNV wil dwingend voorschrift RIVM over FFP2-mondmaskers in zorg

Foto: Beeld uit video Martini Ziekenhuis

Vakbond CNV wil dat het RIVM met een dwingend voorschrift komt voor het gebruik van hoog beschermende FFP2-maskers. Op dit moment mogen de maskers alleen gebruikt worden bij handelingen met een hoog risico. Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur.

De vakbond stelt de vragen naar aanleiding van de situatie in Duitsland. Het Duitse zorgpersoneel werkt wel met de hoog beschermende maskers terwijl ze in Nederland nog in dozen zitten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn de FFP2-maskers zelfs verplicht in het openbaar vervoer en in winkels. Uit de richtlijnen van het RIVM blijkt dat de maskers alleen gebruikt mogen worden voor handelingen met een hoog risico in ziekenhuizen, waarbij het bekend is dat er grote hoeveelheid aerosolen ontstaan. Voor medewerkers in verpleeghuizen is volgens het RIVM een chirurgisch masker voldoende.

“Wij vragen het RIVM om snel een dwingend voorschrift af te geven voor FFP2-maskers, die beter zijn dan chirurgische maskers”, zegt Anneke Westerlaken van het CNV. “Werkgevers zouden ze kunnen geven aan personeel, dat vragen we ook, maar werkgevers hebben de neiging om hun beleid af te stemmen op het RIVM. Vandaar dat we ons nu richten op het RIVM.”

De discussie rond de FFP2-maskers speelt al langer. In eerste instantie was men terughoudend omdat de maskers erg schaars waren. Inmiddels zijn ze echter weer volop beschikbaar. Volgens Westerlaken moeten de specifieke maskers gebruikt worden door zorgverleners in alle sectoren waar men te maken heeft met coronapatiënten.