CNV Vakmensen ziet kansen voor Niemeyer

Foto Andor Heij. Niemeyer en tunnel Paterswoldseweg

De Groningse tabaksfabriek Niemeyer zou tot medio 2024 open kunnen blijven. Dat vindt onderhandelaar Hank Oomkes van CNV Vakmensen.

“We zetten alles op alles om zo lang mogelijk zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden”, zegt Oomkes. “Er ligt nu een realistisch plan van de ondernemingsraad om de fabriek langer open te houden. We willen dat de directie en de Raad van Commissarissen hier serieus naar kijken.”

De directie kondigde vorig jaar oktober aan dat de fabriek in het derde kwartaal van 2022 zou sluiten. Vanwege de almaar dalende vraag naar tabaksproducten wil BAT Niemeyer de productie verplaatsen naar Hongarije en Duitsland. Dat zou 185 personeelsleden van BAT Niemeyer en 60 werknemers van de sociale werkplaats Iederz hun baan kosten.

“De mensen verkeren in onzekerheid en willen duidelijkheid over de gevolgen,” zegt Oomkes. “Ze realiseren zich ook wel dat de tabaksindustrie het moeilijk heeft, maar de fabriek hier in Groningen draait goed.” De ondernemingsraad heeft bureau Berenschot gevraagd om alternatieven te onderzoeken. “Het houdt in dat de fabriek anderhalf jaar langer open blijft, tot medio 2024,” zegt Oomkes. “Zo lang loopt ook het sociaal plan. Dat zou heel veel lucht geven. Er is dan veel meer tijd voor scholing en begeleiding bij het vinden van een andere baan.”