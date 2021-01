ChristenUnie wil automobilisten belonen die zich houden aan maximumsnelheid

nieuws

Een spaarpaal zoals die elders in het land al gebruikt wordt. Foto: Safety-Safe

Automobilisten belonen die zich houden aan de maximumsnelheid. Met dat plan komt de fractie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten zaterdag.

De partij wil dat er in de provincie zogeheten spaarpalen komen. Deze palen stimuleren weggebruikers om zich te houden aan de maximumsnelheid. In de provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland wordt al gebruik gemaakt van de spaarpalen. Het principe bij dit systeem is dat iedereen die zich aan de juiste snelheid houdt een paar cent voor een spaarpot verdiend. Het gespaarde bedrag is zichtbaar op de spaarpaal en loopt op bij iedere weggebruiker die zich houdt aan de snelheid. Het totaal gespaarde bedrag mogen de omwonenden uitgeven aan een doel voor de buurt. Bijvoorbeeld voor de realisatie van een speeltuin of meer groen in de straat.

“In de provincie Groningen zijn veel wegen door de bebouwde kom waar te hard gereden wordt”, zegt Statenlid Fredric Geijtenbeek. “De spaarpaal is een mooi middel om die plekken veiliger te maken. Het mooie van deze palen is dat je samen voor hetzelfde doel spaart. Dat onderstreept het gezamenlijke belang om de verkeersregels na te leven.”